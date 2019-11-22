В Якутии разрабатывают планы производства моторного топлива
Компания ЯТЭК разрабатывают планы производства моторного топлива в Якутии. Кроме того, в республике планируют расширить сеть газозаправочных станций.
В данное время вырабатываются планы по наращиванию добычи и обеспечению моторным топливом, которое будет производиться из газового сырья на основе газоконденсата.
По словам премьер-министра республики Владимира Солодова, сегодня определяется логистика, производство будет находиться вблизи месторождений, либо через газопровод доставляться в район Якутска и здесь уже изготавливаться.
Также, Солодов подчеркнул, что Якутия планирует войти в федеральную программу внедрения газомоторного топлива.
ИСТОЧНИК KP.RU