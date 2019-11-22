В Якутии разрабатывают планы производства моторного топлива

СЕГОДНЯ 04:42 2019-11-22T04:42:43+03:00

Кроме того, в республике расширят сеть газозаправочных станций

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Компания ЯТЭК разрабатывают планы производства моторного топлива в Якутии. Кроме того, в республике планируют расширить сеть газозаправочных станций.

В данное время вырабатываются планы по наращиванию добычи и обеспечению моторным топливом, которое будет производиться из газового сырья на основе газоконденсата.

По словам премьер-министра республики Владимира Солодова, сегодня определяется логистика, производство будет находиться вблизи месторождений, либо через газопровод доставляться в район Якутска и здесь уже изготавливаться.

Также, Солодов подчеркнул, что Якутия планирует войти в федеральную программу внедрения газомоторного топлива.

ИСТОЧНИК KP.RU