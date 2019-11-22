С 2020 года санрейсы в Якутии будут выполнять легкомоторные самолеты
В Якутии в 2020 году первые санитарные рейсы начнут выполняться легкомоторными самолетами. Об этом сказал премьер-министр республики Владимир Солодов на сессии парламента.
- Эту работу с авиационной общественностью мы планомерно проводим. С 2020 года уже определенная часть санитарных вылетов будет базироваться на самолетном парке, — отметил премьер.
Такой подход позволит заметно удешевить санитарную авиацию, заместив часть вертолетных вылетов. Также власти планируют открыть в каждом населенном пункте посадочные площадки, которые смогут легкомоторные самолеты.
ИСТОЧНИК KP.RU