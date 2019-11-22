2019-11-22T04:13:19+03:00
Наука

Лаборатории СВФУ в 2020 году получат 26 миллионов рублей

СВФУ продлили «мегагрант» правительства страны
Ольга Донская
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На заседании Совета по грантам Правительства РФ принято решение о продлении «мегагранта» проекту Северо-Восточного федерального университета. Исследователям международной лаборатории «Многомасштабные модели пониженного порядка и высокопроизводительные вычисления» в 2020 году из федерального бюджета выделят 26 331 000 рублей.

Основная идея гранта – это создание научной лаборатории международного уровня. Ученые вуза получили «Мегагрант» еще в 2016 году.

На новом этапе исследований лаборатория проведет конференции, организует стажировки молодых исследователей в ведущих зарубежных университетах и дополнительный набор студентов, магистрантов и аспирантов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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