В 2020 году в Арктике начнется строительство многоквартирных домов

СЕГОДНЯ 04:08 2019-11-22T04:08:56+03:00

Об этом стало известно на совещании о переселении граждан из аварийного жилья

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В Якутске прошло совещание с участием главы республики Айсеном Николаевым о реализации переселения в арктических районах. На данный момент в северных районах проходит подготовительный этап.

В Арктике многоквартирные дома не строились со времен СССР, поэтому подрядчикам придется начать работу почти с нуля, все необходиме материалы, вплоть до песка, нужно ввозить.

На совещании также рассмотрели реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в целом по республике. На 2019-2020 годы программой предусмотрено 6,2 миллиарда рублей, в том числе 1,27 миллиарда рублей из государственного бюджета Якутии.

Всего по этапу 2019-2020 годов необходимо расселить 4905 граждан из 1990 жилых помещений общей площадью 85,87 тысячи кв. метров.

ИСТОЧНИК KP.RU