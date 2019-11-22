2019-11-22T04:08:56+03:00
Общество

В 2020 году в Арктике начнется строительство многоквартирных домов

Об этом стало известно на совещании о переселении граждан из аварийного жилья
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Якутске прошло совещание с участием главы республики Айсеном Николаевым о реализации переселения в арктических районах. На данный момент в северных районах проходит подготовительный этап.

В Арктике многоквартирные дома не строились со времен СССР, поэтому подрядчикам придется начать работу почти с нуля, все необходиме материалы, вплоть до песка, нужно ввозить.

На совещании также рассмотрели реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в целом по республике. На 2019-2020 годы программой предусмотрено 6,2 миллиарда рублей, в том числе 1,27 миллиарда рублей из государственного бюджета Якутии.

Всего по этапу 2019-2020 годов необходимо расселить 4905 граждан из 1990 жилых помещений общей площадью 85,87 тысячи кв. метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В УФСИН Якутии провели конкурс православной иконописи среди осужденных
Осторожно, мошенники: в Нерюнгри женщина лишилась 24 500 рублей
Среднее образование Якутии будет усовершенствовано
Швейцарский телеканал снял фильм о якутском пианисте
В Якутии разрабатывают планы производства моторного топлива
С 2020 года санрейсы в Якутии будут выполнять легкомоторные самолеты
Лаборатории СВФУ в 2020 году получат 26 миллионов рублей
В Якутии 56-летний мужчина украл у знакомых инструменты, чтобы угостить их выпивкой
Погода на 22 ноября в Якутске
Ученый из Томска призывает прекратить добычу мамонтовой кости в Якутии
Главу Булунского райна оштрафован за нецелевое использование бюджетных средств
До конца 2024 года в Якутии построят и реконструируют 15 канализационных сооружений
Еще один автозимник: в Усть-Янском районе открылась ледовая дорога
За незаконное хранение золота в Якутии мужчина проведет год в колонии-поселении
В Якутске отключат электроэнергию
В селе Борогонцы сгорел двухэтажный жилой дом
Энергетики Якутии облетели магистральные линии электропередач
За ложные показания в Якутии мужчину оштрафовали на 40 тысяч рублей