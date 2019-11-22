2019-11-22T02:51:15+03:00
Происшествия

В Якутии 56-летний мужчина украл у знакомых инструменты, чтобы угостить их выпивкой

Ранее обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности
Ольга Донская
Поделиться:
--Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

В полицию Якутска обратился местный житель с заявлением о краже электроинструментов на сумму 20 тысяч рублей. Оперативники установили личность вора – им оказался 56-летний мужчина без определенного места жительства и неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.

В день происшествия подозреваемый пришел в квартиру потерпевшего, где компания распивала спиртные напитки. Когда горячительное закончилось, хозяйка квартиры попросила гостя сходить за добавкой. Мужчина ответил, что у него нет денег, однако женщина настаивала, чтобы он что-нибудь придумал. Тогда подозреваемый решил похитить шуруповерт и дрель, которые заметил в одной из комнат, чтобы купить алкоголь.

Улучив момент, он стащил инструменты, вышел на улицу и продал их незнакомцу за 500 рублей. На вырученные деньги мужчина приобрел желанный алкоголь и сигареты, после чего вернулся в квартиру и продолжил веселье.

На предприимчивого вора возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В УФСИН Якутии провели конкурс православной иконописи среди осужденных
Осторожно, мошенники: в Нерюнгри женщина лишилась 24 500 рублей
Среднее образование Якутии будет усовершенствовано
Швейцарский телеканал снял фильм о якутском пианисте
В Якутии разрабатывают планы производства моторного топлива
С 2020 года санрейсы в Якутии будут выполнять легкомоторные самолеты
Лаборатории СВФУ в 2020 году получат 26 миллионов рублей
В 2020 году в Арктике начнется строительство многоквартирных домов
Погода на 22 ноября в Якутске
Ученый из Томска призывает прекратить добычу мамонтовой кости в Якутии
Главу Булунского райна оштрафован за нецелевое использование бюджетных средств
До конца 2024 года в Якутии построят и реконструируют 15 канализационных сооружений
Еще один автозимник: в Усть-Янском районе открылась ледовая дорога
За незаконное хранение золота в Якутии мужчина проведет год в колонии-поселении
В Якутске отключат электроэнергию
В селе Борогонцы сгорел двухэтажный жилой дом
Энергетики Якутии облетели магистральные линии электропередач
За ложные показания в Якутии мужчину оштрафовали на 40 тысяч рублей