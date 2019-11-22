В Якутии 56-летний мужчина украл у знакомых инструменты, чтобы угостить их выпивкой

СЕГОДНЯ 02:51 2019-11-22T02:51:15+03:00

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В полицию Якутска обратился местный житель с заявлением о краже электроинструментов на сумму 20 тысяч рублей. Оперативники установили личность вора – им оказался 56-летний мужчина без определенного места жительства и неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.

В день происшествия подозреваемый пришел в квартиру потерпевшего, где компания распивала спиртные напитки. Когда горячительное закончилось, хозяйка квартиры попросила гостя сходить за добавкой. Мужчина ответил, что у него нет денег, однако женщина настаивала, чтобы он что-нибудь придумал. Тогда подозреваемый решил похитить шуруповерт и дрель, которые заметил в одной из комнат, чтобы купить алкоголь.

Улучив момент, он стащил инструменты, вышел на улицу и продал их незнакомцу за 500 рублей. На вырученные деньги мужчина приобрел желанный алкоголь и сигареты, после чего вернулся в квартиру и продолжил веселье.

На предприимчивого вора возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU