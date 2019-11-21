Ученый из Томска призывает прекратить добычу мамонтовой кости в Якутии

СЕГОДНЯ 09:56 2019-11-21T16:08:06+03:00

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Профессор Томского государственного университета, доктор геолого-минеральных наук Сергей Лещинский создал петицию с просьбой запретить «варварский способ промышленной добычи палеонтологических остатков, который не имеет ничего общего с лицензионным сбором коллекционного материала и традиционными промыслами коренного населения Арктики».

Петиция адресована к президенту страны Владимиру Путину, главе Якутии Айсену Николаеву и правительству республики. По словам ученого и его последователей, в долине реки Яна образовано уникальное место – урочище Юннюген, которое ученые считают за «очередное послание из недр Матери-Земли, как предостережение и вызов нам – людям, представителям вида Homo sapiens – человека разумного».

Свою подпись под петицией оставили и два ученых из Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU