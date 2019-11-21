Главу Булунского райна оштрафован за нецелевое использование бюджетных средств
Подрядчик не выполнил требуемые работы, но выплаты получил
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Глава Булунского района Игорь Кудряшов привлечен к административной ответственности за нецелевое использование бюджетных средств. По данным прокуратуры, подрядчик согласно муниципальному контракту должен был установить светоотражающие знаки на дороге Тикси — Кюсюр, но не выполнил работы, а глава улуса ему заплатил.
В отношении Кудряшова возбудили дело об административном правонарушении, ему назначили штраф в размере 20 тысяч рублей, а подрядчик вернул деньги в бюджет.
ИСТОЧНИК KP.RU