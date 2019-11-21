2019-11-21T08:39:11+03:00
Общество

До конца 2024 года в Якутии построят и реконструируют 15 канализационных сооружений

Этот вопрос обсудили 20 ноября в МинЖКХ
Ольга Донская
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20 ноября в Министерстве ЖКХ и энергетики Якутии обсудили строительство канализационно-очистных сооружений. До 2024 года планируется строительство и реконструкция не менее 15 канализационно-очистных сооружений.

Ключевой проблемой очистки сточных вод является необходимость строительства новых сооружений либо модернизации существующих систем водоотведения. Более 80% канализационных очистных сооружений республики имеют значительную степень износа, так как введены в эксплуатацию в 1970-80-х гг. В большей половине наслегов данные сооружения отсутствуют.

На данный момент проектно-сметная документация имеется в Хангаласском, Горном, Мегино-Кангаласском и Намском районах, на стадии завершения в Жатае и Усть-Алданском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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