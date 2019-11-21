За незаконное хранение золота в Якутии мужчина проведет год в колонии-поселении
Осужденный прятал золотые слитки в своем авто
-Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Суд признал 37-летнего мужчину виновным в незаконном приобретении и хранении промышленного золота. Теперь ему предстоит провести год в колонии-поселении.
Осужденный спрятал девять золотых слитков, стоимостью 20 миллионов рублей, в своем автомобиле.
Приговор вступил в законную силу. Изъятое золото обращено в доход государства.
ИСТОЧНИК KP.RU