В Якутске отключат электроэнергию

СЕГОДНЯ 05:58 2019-11-21T05:58:14+03:00

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Единая дежурно-диспетчерская служба Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в четверг, 21 ноября.

Без электричества останутся улицы Кржижановского, Даркылахская, 50 лет Советской Армии, Челюскина, Очиченко, Чехова, Каландаришвили, Новокарьерная, Винокурова, Чайковского, 1-3 академический переулок, Ильменская, Лонгинова, Парковая, Новосайсарская, Билибина, Окружное шоссе, и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU