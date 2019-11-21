В селе Борогонцы сгорел двухэтажный жилой дом

СЕГОДНЯ 05:11 2019-11-21T05:11:35+03:00

По предварительным данным, в огне никто не пострадал

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В селе Борогонцы Усть-Алданского района Якутии сгорел двухэтажный жилой дом. Общая площадь пожара составило 450 кв. м.

По предварительным данным погибших и пострадавших нет. Всего в доме проживает 22 человек, из них 9 детей. Жильцы были эвакуированы и размещены в домах родственников.

Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливается. Всего на месте пожара было задействовано 31 человек и 8 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU