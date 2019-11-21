2019-11-21T04:50:52+03:00
Общество

Энергетики Якутии облетели магистральные линии электропередач

Трасс тянутся по территории почти в 40 раз больше площади Европы
Ольга Донская
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Энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» провели плановый облет трасс магистральных линий электропередачи напряжением 110 и 35 кВ. С воздуха была проведена проверка состояния просек, П-образных опор, переходов через реки и уклоны.

Трассы высоковольтных линий тянутся здесь на тысячи километров по территории почти в 40 раз больше площади Европы. Энергетики проверили линии, пролегающие по территориям Хангаласского, Мегино-Кангаласского, Амгинского, Усть-Майского, Намского, Усть-Алданского, Горного, Вилюйского районов республики и Якутска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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