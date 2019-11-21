За ложные показания в Якутии мужчину оштрафовали на 40 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 04:38 2019-11-21T04:38:56+03:00

Он хотел смягчить участь обвиняемого в краже топлива

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В Якутске вынесен приговор обвиняемому в даче заведомо ложных показаний в суде. Мужчина пытался смягчить участь обвиняемого в краже авиационного топлива и во время открытого судебного заседания дал суду заведомо ложные показания о его непричастности к инкриминируемому преступлению.

На защитника вора было возбуждено уголовное дело по статье 307 УК РФ «Заведомо ложные показания свидетеля в суде».

С учетом признания вины и совершения преступления впервые суд вынес решение о назначении судебного штрафа в размере 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU