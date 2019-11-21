Мертвые души: в Якутии вступил в силу приговор начальнику пожарной части, фиктивно устроившего на работу знакомого

СЕГОДНЯ 03:53 2019-11-21T04:17:39+03:00

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В законную силу вступил приговор районного суда в отношении руководителя пожарной части по факту совершения мошенничества в крупном размере. Мужчина фиктивно устроил на работу своего знакомого.

Трудоустроенный мужчина фактически трудовую деятельность не осуществлял. Для получения выгоды осужденный представил заведомо ложные данные для составления табеля учета рабочего времени и получил начисленную заработную плату. Таким образом, начальник пожарной части похитил средства из республиканского бюджета.

Уголовное дело расследовано региональным МВД. Обвиняемый признал вину в совершении преступления, учитывая чистосердечное раскаяние и добровольное возмещение имущественного ущерба, подсудимый приговорен к двум годам лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU