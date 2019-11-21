Для заключенных-инвалидов Якутска приобретены средства реабилитации
В УФСИН Якутска приобретены технические средства реабилитации осужденных с ограниченными возможностями. Это делается для создания осужденным-инвалидам комфортных условий содержания.
В УФСИН проводится работа, направленная на повышение их возможности вести независимый образ жизни и создание дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей в учреждениях.
Медико-санитарная часть пополнилась наручными часами, будильниками с синтезатором речи, электронными стационарными видеоувеличителями, с помощью которых изображения сканируются и в увеличенном размере выводятся на дисплей, а также протезно-ортопедические изделия и трости.
ИСТОЧНИК KP.RU