Для заключенных-инвалидов Якутска приобретены средства реабилитации

СЕГОДНЯ 03:46 2019-11-21T03:46:55+03:00

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В УФСИН Якутска приобретены технические средства реабилитации осужденных с ограниченными возможностями. Это делается для создания осужденным-инвалидам комфортных условий содержания.

В УФСИН проводится работа, направленная на повышение их возможности вести независимый образ жизни и создание дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей в учреждениях.

Медико-санитарная часть пополнилась наручными часами, будильниками с синтезатором речи, электронными стационарными видеоувеличителями, с помощью которых изображения сканируются и в увеличенном размере выводятся на дисплей, а также протезно-ортопедические изделия и трости.

ИСТОЧНИК KP.RU