2019-11-20T10:01:15+03:00
Общество

Председатель правительства Якутии предложил запустить общественный контроль на повышение качества оказания услуг

По мнению Владимира Солодова к этому можно привлечь депутатов, граждан и информационные системы.
Ольга Донская
Поделиться:
--Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

Председатель правительства Якутии Владимир Солодов предложил запустить механизм общественного контроля за повышением качества оказания медицинских услуг.По мнению Солодова, к этому можно привлечь Госсобрание (Ил Тумэн) Якутии, мнения граждан, информационные системы и другие инструменты.

- Правительство республики готово на себя взять публичное обязательство о том, что качество медицинских услуг для каждого жителя Якутии вырастет. Это длительная и планомерная работа. Мы точно гарантируем, что качество нигде не будет ухудшаться и будет расти, – подчеркнул премьер на пленарном заседании парламента республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Якутске на 21 ноября
На животных якутского фермерского хозяйства установили систему мониторинга
В Якутии план работ по нацпроекту ««Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнен на 92%
Международная арктическая школа готова к открытию на 80%
В Якутске усилят работу по отлову бездомных животных
Ревность до добра не доведет: в Нерюнгри женщина приревновала своего мужа и пырнула соперницу ножом
В Якутске отключат воду в районе Медцентра
Застройщик утеплил дом в Якутске только после проверки прокуратуры
В Намском районе открыли новое здание местной газеты «Энсиэли»
В Якутии сын ограбил собственную мать
Два якутянина стали победителями чемпионата по смешанным единоборствам
Дальневосточный гектар: на берегу реки Синяя открылась новая турбаза
Жители Арктики внесли 656 предложений по развитию территории
Зооловонтеры соберутся в Якутске и обсудят проблемы ветеринарии, кинологии и зоопсихологии
Погода в Якутске на 20 ноября
А ты никому не должен? В аэропорту Якутска прошла акция «Узнай о своих долгах»
В СВФУ открылась аудитория имени Олега Якимова, основателя высшего журналистского образования в Якутии