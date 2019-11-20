Председатель правительства Якутии предложил запустить общественный контроль на повышение качества оказания услуг
Председатель правительства Якутии Владимир Солодов предложил запустить механизм общественного контроля за повышением качества оказания медицинских услуг.По мнению Солодова, к этому можно привлечь Госсобрание (Ил Тумэн) Якутии, мнения граждан, информационные системы и другие инструменты.
- Правительство республики готово на себя взять публичное обязательство о том, что качество медицинских услуг для каждого жителя Якутии вырастет. Это длительная и планомерная работа. Мы точно гарантируем, что качество нигде не будет ухудшаться и будет расти, – подчеркнул премьер на пленарном заседании парламента республики.
ИСТОЧНИК KP.RU