Председатель правительства Якутии предложил запустить общественный контроль на повышение качества оказания услуг

СЕГОДНЯ 10:01 2019-11-20T10:01:15+03:00

По мнению Владимира Солодова к этому можно привлечь депутатов, граждан и информационные системы.

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Председатель правительства Якутии Владимир Солодов предложил запустить механизм общественного контроля за повышением качества оказания медицинских услуг.По мнению Солодова, к этому можно привлечь Госсобрание (Ил Тумэн) Якутии, мнения граждан, информационные системы и другие инструменты.

- Правительство республики готово на себя взять публичное обязательство о том, что качество медицинских услуг для каждого жителя Якутии вырастет. Это длительная и планомерная работа. Мы точно гарантируем, что качество нигде не будет ухудшаться и будет расти, – подчеркнул премьер на пленарном заседании парламента республики.

ИСТОЧНИК KP.RU