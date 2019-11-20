На животных якутского фермерского хозяйства установили систему мониторинга
Якутская сельхозакадемия приобрела и установила на животных хозяйства «Солоо ун» систему внутреннего мониторинга SmaXtec. Это инновация позволит улучшить показатели фермерского хозяйства.
В сентябре 2019 года ЯГСХА заключила договор о сотрудничестве с компанией «Агробиодата» (Москва) о внедрении новых цифровых технологий в скотоводстве.
Как сказал руководитель хозяйства «Солоо ун» Андрей Холмогоров, внедрение системы внутреннего мониторинга SmaXtec показало, что в режиме реального времени зоотехники и скотники могут контролировать животных – уровень потребление воды, двигательную активность, эффективность кормления, изменение рациона кормления и в целом общее состояние здоровья.
ИСТОЧНИК KP.RU