2019-11-20T09:35:04+03:00
Общество

В Якутии план работ по нацпроекту ««Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнен на 92%

Из 33 объектов вводятся 19
Ольга Донская
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На дорогах Якутии план работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнили на 92 %. Из 22 объектов, вошедших в нацпроект в 2019 году, 19 вводятся, а три начнут эксплуатировать в 2020 году.

18 объектов на региональных дорогах уже сданы. Для полного завершения объемов работ осталось ввести один объект на дороге «Яна». 10 километров здесь сдадут в декабре.

По всем объектам улично-дорожной сети города Якутска сейчас идет проверка качества выполненных работ. По их итогам будут приняты решения о сроках ввода в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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