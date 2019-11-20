2019-11-20T09:03:48+03:00
Общество

Международная арктическая школа готова к открытию на 80%

Свои двери новое учебное заведение распахнет в сентябре 2020 года
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Министр образования и науки республики Владимир Егоров, председатель постоянного комитета Ил Тумэна по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Феодосия Габышева и директор Сардана Татаринова проверили ход строительства Международной арктической школы.

На сегодня учебное заведение готово на 80 %, в эти дни ведутся фасадные, внутренние отделочные работы. Учебный процесс планируется начать в сентябре следующего года.

Будущая школа будет иметь республиканский статус, а поступить в нее смогут дети со всей республики. Сегодня проводится открытый конкурс для учителей, а набор детей начнется весной 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Якутске на 21 ноября
Председатель правительства Якутии предложил запустить общественный контроль на повышение качества оказания услуг
На животных якутского фермерского хозяйства установили систему мониторинга
В Якутии план работ по нацпроекту ««Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнен на 92%
В Якутске усилят работу по отлову бездомных животных
Ревность до добра не доведет: в Нерюнгри женщина приревновала своего мужа и пырнула соперницу ножом
В Якутске отключат воду в районе Медцентра
Застройщик утеплил дом в Якутске только после проверки прокуратуры
В Намском районе открыли новое здание местной газеты «Энсиэли»
В Якутии сын ограбил собственную мать
Два якутянина стали победителями чемпионата по смешанным единоборствам
Дальневосточный гектар: на берегу реки Синяя открылась новая турбаза
Жители Арктики внесли 656 предложений по развитию территории
Зооловонтеры соберутся в Якутске и обсудят проблемы ветеринарии, кинологии и зоопсихологии
Погода в Якутске на 20 ноября
А ты никому не должен? В аэропорту Якутска прошла акция «Узнай о своих долгах»
В СВФУ открылась аудитория имени Олега Якимова, основателя высшего журналистского образования в Якутии