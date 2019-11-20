Международная арктическая школа готова к открытию на 80%

СЕГОДНЯ 09:03 2019-11-20T09:03:48+03:00

Свои двери новое учебное заведение распахнет в сентябре 2020 года

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Министр образования и науки республики Владимир Егоров, председатель постоянного комитета Ил Тумэна по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Феодосия Габышева и директор Сардана Татаринова проверили ход строительства Международной арктической школы.

На сегодня учебное заведение готово на 80 %, в эти дни ведутся фасадные, внутренние отделочные работы. Учебный процесс планируется начать в сентябре следующего года.

Будущая школа будет иметь республиканский статус, а поступить в нее смогут дети со всей республики. Сегодня проводится открытый конкурс для учителей, а набор детей начнется весной 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU