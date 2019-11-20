В Якутске усилят работу по отлову бездомных животных

СЕГОДНЯ 08:55 2019-11-20T08:55:54+03:00

Также будет решаться вопрос о раздельном сборе мусора

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19 ноября прошла еженедельная планерка по ЖКХ под руководством заместителя главы Якутска Романа Сорокина. Замглавы выслушал отчеты ресурсоснабжающих организаций, управлений округов и пригородов о текущей работе.

Все предприятия города работают в штатном режиме.Но, специалисты по ЖКХ Управления Гагаринского округа, Тулагино-Кильдямского наслега, сел Маган и Хатассы отметили, что от жителей поступают много жалоб по отлову безнадзорных животных, поэтому было решено усилить работу в этом направлении.

Генеральный директор ООО «Якутскэкосети» Владислав Созонов, попросил провести для населения разъяснительные работы по раздельному сбору мусора, потому что жители неблагоустроенного жилого фонда часто выливают жидкие отходы в контейнеры твердых бытовых отходов. Из-за этого спецтехника не может поднять контейнер и убрать мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU