Ревность до добра не доведет: в Нерюнгри женщина приревновала своего мужа и пырнула соперницу ножом
В дежурную часть Нерюнгринской полиции поступило сообщение от 27-летней местной жительницы, которая сообщила, что её знакомая нанесла ей телесные повреждения.
Как выяснилось, в день происшествия 35-летняя подозреваемая находилась в гостях у потерпевшей, где они совместно распивали спиртные напитки. В какой-то момент хозяйка квартиры приревновала приятельницу к своему мужу и между ними завязалась словесная перепалка. Подозреваемая взяла нож и нанесла своей знакомой ранение в область руки, а затем стала угрожать убийством.
Возбуждены уголовные дела по статье115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и по статье119 УК РФ «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью».
ИСТОЧНИК KP.RU