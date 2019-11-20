Ревность до добра не доведет: в Нерюнгри женщина приревновала своего мужа и пырнула соперницу ножом

СЕГОДНЯ 08:23 2019-11-20T08:23:24+03:00

Этого ревнивице показалось мало, и она начала угрожать оппонентке убийством

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В дежурную часть Нерюнгринской полиции поступило сообщение от 27-летней местной жительницы, которая сообщила, что её знакомая нанесла ей телесные повреждения.

Как выяснилось, в день происшествия 35-летняя подозреваемая находилась в гостях у потерпевшей, где они совместно распивали спиртные напитки. В какой-то момент хозяйка квартиры приревновала приятельницу к своему мужу и между ними завязалась словесная перепалка. Подозреваемая взяла нож и нанесла своей знакомой ранение в область руки, а затем стала угрожать убийством.

Возбуждены уголовные дела по статье115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и по статье119 УК РФ «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU