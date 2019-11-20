Застройщик утеплил дом в Якутске только после проверки прокуратуры

СЕГОДНЯ 05:58 2019-11-20T05:58:55+03:00

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Застройщик АО «Домостроительный комбинат» не утеплил многоквартирный жилой дом №102 на улице Лермонтова в Якутске. Это стало известно после совместной проверки прокуратуры и республиканским управлением Госстройжилнадзора.

Дом был введен в эксплуатацию в марте 2017 года. В процессе эксплуатации было обнаружено промерзание одной панели перекрытия, из-за чего жилец написал претензию застройщику, согласно которой АО проведел работы по устранению недостатков. Но, между тем, согласно проведенному обследованию, перепад температур внутреннего воздуха в помещении и на стыках наружной стены и пола превышает допустимый.

В адрес генерального директора АО «ДСК» было внесено представление, после чего застройщик наконец сделал утеплительные работы и заявителем подписана справка об устранении недостатков. Начальнику строительного участка объявлено замечание.

ИСТОЧНИК KP.RU