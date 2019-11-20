В Намском районе открыли новое здание местной газеты «Энсиэли»

СЕГОДНЯ 05:52 2019-11-20T05:52:12+03:00

Это первое строительство здания редакции за 10 лет

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19 ноября в селе Намцы прошло торжественное открытие нового здания редакции улусной газеты «Энсиэли». Мероприятие посетили министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий Семенов, глава Намского района Юрий Слепцов и главный редактор — директор газеты Владислав Касьянов.

Новый объект - это первое за последние десять лет большое строительство здания для редакции районной газеты. История «Энсиэли» начинается с 1935 года, когда в районе появилась первая газета «Колхоз сирдьитэ». В 1961 году газета была переименована в «Ленин суола», а с 1991 стала называться «Энсиэли».

ИСТОЧНИК KP.RU