В Якутии сын ограбил собственную мать

СЕГОДНЯ 04:43 2019-11-20T04:43:06+03:00

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В Якутске 36-летний мужчина подозревается в открытом хищении телефона у своей матери. Обвиняемый уже был ранее судим.

Сын потерпевшей вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, заметив, что мать занята по хозяйству, он схватил ее телефон стоимостью 5 тысяч рублей и убежал, несмотря на крики женщины. Вор сдал свою добычу в омбард за 2 тысячи рублей, а полученные деньги пропил.

Пожилая женщина обратилась в полицию, похищенное изъято, а на горе-сына возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU