Два якутянина стали победителями чемпионата по смешанным единоборствам

СЕГОДНЯ 04:16 2019-11-20T04:16:24+03:00

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Воспитанники известного спортивного клуба «Ураанхай» успешно выступили на чемпионате мира по смешанным единоборствам в дисциплине микс-файт в Италии. Два якутянина Мичил Осипов и Борис Игнатьев стали победителями чемпионата мира, а Михаил Трофимов стал обладателем бронзовой медали.

Во время пресс-конференции с победителями заместитель министра спорта Якутии Александр Бугаев отметил, что смешанные единоборства развиваются у уже на протяжении 20 с лишним лет. Если в республике будет профессиональный подход, совместная работа федераций, спонсоров и министерства спорта, то в недалеком будущем наши спортсмены будут на ведущих ролях.

ИСТОЧНИК KP.RU