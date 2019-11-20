2019-11-20T04:06:17+03:00
Общество

Дальневосточный гектар: на берегу реки Синяя открылась новая турбаза

Новый кемпинг расположился у Синских столбов
Ольга Донская
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В двухстах километрах от Якутска на берегу реки Синяя открылся новая туристическая база «Сиинэ». Хозяин кемпинга стал Айсен Гголев, открывший объект с помощью Дальневосточного гектара.

«Сиинэ» провел два полноценных сезона: в 2018 году базу посетили чуть более 100 человек, а в 2019 году уже более двухсот. Сейчас на турбазе идёт строительство благоустроенного зимнего дома для гостей и это позволит площадке перейти на круглогодичный режим работы.

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Якутия– среди лидеров по количеству выданных участков по программе «Дальневосточный гектар». На сегодняшний день количество граждан, получивших землю, составляет 13459 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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