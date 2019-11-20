Жители Арктики внесли 656 предложений по развитию территории
Во время общественного обсуждения стратегии развития Арктики до 2035 года жители прислали 656 предложений по развитию территорий. Об этом рассказал заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков.
С августа этого года во всех арктических регионах проходили стратегические сессии, также жители могли представить свои идеи на специальном сайте. Платформа работала 75 дней с 26 августа. Наиболее активно свои предложения направляли жители Мурманской области и Якутии.
- В первую очередь нужно создавать в Арктической зоне высокооплачиваемые и высокопроизводительные рабочие места. Сделать так чтобы люди, которые там живут и туда приезжают получали более высокие доходы чем по стране. А рабочие места все-таки создаются в первую очередь за счет частных инвестиций, - подчеркнул Крутиков.
ИСТОЧНИК KP.RU