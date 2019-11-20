Жители Арктики внесли 656 предложений по развитию территории

СЕГОДНЯ 03:56 2019-11-20T03:56:46+03:00

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Во время общественного обсуждения стратегии развития Арктики до 2035 года жители прислали 656 предложений по развитию территорий. Об этом рассказал заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков.

С августа этого года во всех арктических регионах проходили стратегические сессии, также жители могли представить свои идеи на специальном сайте. Платформа работала 75 дней с 26 августа. Наиболее активно свои предложения направляли жители Мурманской области и Якутии.

- В первую очередь нужно создавать в Арктической зоне высокооплачиваемые и высокопроизводительные рабочие места. Сделать так чтобы люди, которые там живут и туда приезжают получали более высокие доходы чем по стране. А рабочие места все-таки создаются в первую очередь за счет частных инвестиций, - подчеркнул Крутиков.

ИСТОЧНИК KP.RU