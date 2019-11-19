Зооловонтеры соберутся в Якутске и обсудят проблемы ветеринарии, кинологии и зоопсихологии
«Тепло Севера» пройдет с 5 по 7 декабря
-Фото: ЯСИА
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С 5 по 7 декабря на базе Якутской государственной сельскохозяйственной академии пройдет республиканский образовательный форум зооволонтеров «Тепло Севера».
В форуме примут участие волонтеры, владельцы или будущие владельцы домашних животных, молодежь, студенты ветеринарных специальностей, ветеринарные врачи.
Во время форума пройдут семинары и мастер-классы по основам ветеринарии, кинологии, зоопсихологии, презентация деятельности общественных объединений по защите животных, круглые столы по обмену опытом.
ИСТОЧНИК KP.RU