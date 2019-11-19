Зооловонтеры соберутся в Якутске и обсудят проблемы ветеринарии, кинологии и зоопсихологии

СЕГОДНЯ 11:47 2019-11-19T16:39:29+03:00

«Тепло Севера» пройдет с 5 по 7 декабря

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С 5 по 7 декабря на базе Якутской государственной сельскохозяйственной академии пройдет республиканский образовательный форум зооволонтеров «Тепло Севера».

В форуме примут участие волонтеры, владельцы или будущие владельцы домашних животных, молодежь, студенты ветеринарных специальностей, ветеринарные врачи.

Во время форума пройдут семинары и мастер-классы по основам ветеринарии, кинологии, зоопсихологии, презентация деятельности общественных объединений по защите животных, круглые столы по обмену опытом.

ИСТОЧНИК KP.RU