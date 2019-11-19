А ты никому не должен? В аэропорту Якутска прошла акция «Узнай о своих долгах»
Сегодня, 19 ноября, в аэропорту Якутска прошло совместное рейдовое мероприятие приставов-исполнителей и сотрудников Северо-Восточного Линейного управления МВД России на транспорте.
В рамках акции «Узнай о своих долгах» были проверены 173 пассажира, вылетающих внутренними и международными рейсами. Среди них были установлены лица, вовремя не погасившие задолженности по исполнительным производствам о взыскании административных штрафов ГАИ.
Двое должников расплатились на месте, еще четырем неплательщикам вручены повестки о явке на прием к судебным приставам-исполнителям.
ИСТОЧНИК KP.RU