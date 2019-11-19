В СВФУ открылась аудитория имени Олега Якимова, основателя высшего журналистского образования в Якутии

СЕГОДНЯ 09:59 2019-11-19T11:32:33+03:00

Сегодня основателю высшего журналистского образования в Якутии исполнилось бы 85 лет

Изменить размер текста: A A

19 ноября исполнилось 85 лет со дня рождения основателя первого профессора кафедры журналистики СВФУ Олега Дмитриевича Якимова. В честь этого события в главном учебном корпусе открылась мемориальная аудитория, в которой представлены личные вещи профессора: письменный стол, картины и книги, привезённые им из командировок. У входа в 325 аудиторию установили памятную табличку.

– У нашего университета хорошая традиция открывать аудитории в честь выдающихся профессоров. Мы представили небольшой памятный уголок – кусочек интерьера, в котором работал Олег Дмитриевич. Тактильное ощущение истории может не совсем понятно нынешнему поколению, но есть очень много людей, которым важно именно прикоснуться руками: потрогать, погладить, посмотреть. Благодаря этому наши студенты смогут представить как наш профессор писал свои книги, – поделился преподаватель кафедры Валерий Борисович.

Стоит отметить, Олег Дмитриевич Якимов открыл кафедру журналистики при филологическом факультете СВФУ в 1993 году. Преподавал и занимался научной деятельностью до февраля 2019 года, летом его не стало.

ИСТОЧНИК KP.RU