Якутянин завоевал золотую медаль на Кубке в мире по мас-рестлингу

СЕГОДНЯ 09:42 2019-11-19T09:42:06+03:00

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26-летний житель Ленского района Якутии Иннокентий Федоров завоевал золотую медаль на Кубке мира по мас-рестлингу, который проходил 14 – 18 ноября в польском городе Пабьянице.

Спортсмен выступил на соревнованиях в весовой категории до 90 килограммов. Ранее Федоров на первом этапе Кубка также завоевал золото, а на втором бронзу.

Победа на третьем этапе Кубка мира по мас-рестлингу дает право якутскому спортсмену отправиться на чемпионат мира в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU