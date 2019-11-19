Якутянин завоевал золотую медаль на Кубке в мире по мас-рестлингу
Соревнования проходили в Пабьянице
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26-летний житель Ленского района Якутии Иннокентий Федоров завоевал золотую медаль на Кубке мира по мас-рестлингу, который проходил 14 – 18 ноября в польском городе Пабьянице.
Спортсмен выступил на соревнованиях в весовой категории до 90 килограммов. Ранее Федоров на первом этапе Кубка также завоевал золото, а на втором бронзу.
Победа на третьем этапе Кубка мира по мас-рестлингу дает право якутскому спортсмену отправиться на чемпионат мира в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU