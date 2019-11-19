За выходные в Якутске украли три портативных гаража

СЕГОДНЯ 09:18 2019-11-19T09:18:15+03:00

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За выходные в полицию Якутска поступили три сообщения о краже портативных гаражей в разных районах города. Общий ущерб составил около 35 000 рублей.

Одно из хищений попало на уличную камеру видеонаблюдения – гараж, в народе именуемый как «Наташа», был ненадежно закреплен и из-за поднявшегося ветра частично сполз с машины. Прохожий воспользовался случаем и с легкостью снял автотент и унес с собой. В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Полиция призывает защищать свое имущество простыми способами – пометками «Наташ», прикрепление ткани к дискам машины металлического троса по краям гаража и парковка авто в зоне видимости видеокамер.

ИСТОЧНИК KP.RU