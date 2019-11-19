Юрлица задолжали «Якутскэнерго» 3,2 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 08:43 2019-11-19T08:43:56+03:00

Из них 2,1 миллиарда за электричество, а остальное за тепло и горячую воду

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«Якутскэнерго» сообщает, что по состоянию на 31 октября задолженность потребителей — юридических лиц составляет 3,2 миллиарда рублей. Из них более 2,1 млрд рублей — долг за электроэнергию, свыше 1 млрд рублей — за тепло и горячую воду.

Одними из крупных неплательщиков стали ЖКХ Витим, МУП «Жатайтеплосеть», МУП Пригородная теплосетевая компания, МКУ «Главстрой» ЦЖКУ Минобороны и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU