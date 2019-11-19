25 ноября в Якутии откроют мост через реку Марха

СЕГОДНЯ 08:20 2019-11-19T08:20:24+03:00

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25 ноября в Якутии откроют новый мост через реку Марха в Нюрбинском районе. Объект возвели на 756 км федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй».

В мероприятии примут участие глава республики Айсен Николаев, представители Федерального дорожного агентства, Правительства, подрядных и общественных организаций и местные жители.

Строительство мостового перехода через реку Марха началось в 2015 году. Объект построен в условиях вечной мерзлоты, является внеклассным мостом и на сегодня является самым большим мостом в Якутии. Мост через Марху является одним из объектов в республике, включенным в федеральный Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

ИСТОЧНИК KP.RU