В Ленске пьяная женщина выбежала на дорогу и погибла под колесами авто

СЕГОДНЯ 06:28 2019-11-19T06:28:39+03:00

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В Ленске под колесами автомобиля погибла женщина. ДТП произошло на автодороге «Ленск-Аэропорт».

По предварительным данным было указано что потерпевшая выбежала на проезжую часть: в тот вечер она, после распития спиртного, вместе со своим сожителем пешком возвращалась домой. Место ДТП не освещено. Освидетельствование в кабинете нарколога показало, что автомобилист был трезв.

Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения: если вы обнаружили человека, лежащего на проезжей части, или шатающегося пешехода возле нее, сообщайте в дежурная часть ГИБДД: в Якутске по номерам телефонов 02, 127, 35-22-22, в районах – по номерам отделов полиции. Таким образом можно спасти человеку жизнь и уберечь водителя от неожиданной трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU