В Ленске пьяная женщина выбежала на дорогу и погибла под колесами авто
В Ленске под колесами автомобиля погибла женщина. ДТП произошло на автодороге «Ленск-Аэропорт».
По предварительным данным было указано что потерпевшая выбежала на проезжую часть: в тот вечер она, после распития спиртного, вместе со своим сожителем пешком возвращалась домой. Место ДТП не освещено. Освидетельствование в кабинете нарколога показало, что автомобилист был трезв.
Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения: если вы обнаружили человека, лежащего на проезжей части, или шатающегося пешехода возле нее, сообщайте в дежурная часть ГИБДД: в Якутске по номерам телефонов 02, 127, 35-22-22, в районах – по номерам отделов полиции. Таким образом можно спасти человеку жизнь и уберечь водителя от неожиданной трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU