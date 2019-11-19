БАДы – гады: в Олекминске пенсионерку обманули мошенники

СЕГОДНЯ 05:57 2019-11-19T05:57:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию Олекминского района Якутии обратилась 62-летняя пенсионерка. Она стала жертвой телефонных мошенников.

Потерпевшая рассказала, что в прошлом году заказала в Интернете лекарственные БАДы, а в октябре этого года ей позвонил неизвестный, представившийся следователем из Москвы. Мужчина предложил написать заявление о получении компенсации морального и материального ущерба, так как препарат якобы оказался подделкой.

При этом он сообщил, что ей необходимо оплатить 4250 рублей за то, чтобы её заявление было зарегистрировано. На следующий день пенсионерке позвонила женщина, которая представилась представителем адвоката и объяснила, что они смогут помочь ей получить компенсацию в размере 15 000 000 рублей, но при этом нужно оплатить за каждый миллион судебные издержки по 5000 рублей и госпошлину 73 350 рублей

После того, как потерпевшая перевела 73 350 рублей, ей больше никто не звонил. Тогда женщина поняла, что общалась с мошенниками и обратилась в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU