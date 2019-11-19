В 42 населенных пунктах Якутии появился высокоскоростной интернет

СЕГОДНЯ 05:37 2019-11-19T05:37:16+03:00

Школы, фельдшерско-акушерские пункты, отделения полиции и другие смогут выйти в сеть в любое время

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В 42 населенных пунктах в семи районах Якутии в 76 социально-значимых объектах провели высокоскоростной интернет. Подрядчиком стал «ДОЗОР-ТЕЛЕПОРТ», выигравшей аукцион на подключение к интернету СЗО в республике.

Работы по подключению завершились с минувшую пятницу, 15 ноября. 76 объектов, в том числе школы и учреждения среднего профобразования, фельдшерско-акушерские пункты, отделения полиции, Росгвардии, пожарные части, военкоматы, органы государственной власти и местного самоуправления получили свободный доступ в сеть.

На подключение социальных объектов ко всемирной сети отведено два года. Всего компания «ДОЗОР-ТЕЛЕПОРТ» должна предоставить доступ в интернет 1221-му такому объекту.

ИСТОЧНИК KP.RU