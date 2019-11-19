Параволейболистка из Якутии завоевала серебро в Токио

СЕГОДНЯ 05:23 2019-11-19T05:23:38+03:00

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Якутянка Алена Дмитриева в составе сборной России стала серебряным призером международного турнира World Super 6, который прошел в Японии с 13 по 17 ноября.

Первым оппонентом на площадке Taito Riverside стала сборная Японии. Во второй игре Россия играла со сборной Украины. В финальном матче россиянкам противостояли действующие чемпионки паралимпийских игр — американки. Этот матч, к сожалению, сложился не очень удачно. В итоге первыми стали волейболистки из США, вторыми — сборная России, бронзовые медали у команды Японии, четвертые — спортсменки из Украины.

В составе сборной команды России выступали: капитан команды Татьяна Иванова, Ирина Смирнова, Юлия Медникова, Марина Карасева, Екатерина Окорокова, Екатерина Кунстман, Ольга Арбатская и Светлана Чуракова (все из Москвы) и Алена Дмитриева (Якутия).

ИСТОЧНИК KP.RU