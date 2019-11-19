2019-11-19T05:08:08+03:00
Происшествия

В Якутске проводится проверка по факту смерти мужчины в пансионате от истощения

Проверку спровоцировали публикации в местных СМИ
Ольга Донская
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средств массовой информации о смерти в республиканской больнице пожилого пациента, доставленного из частного пансионата.

Как было рассказано в материале, пожилой мужчина со 2 ноября 2019 года мужчина был пациентом частного пансионата, но из-за ухудшения состояния здоровья, 13 ноября он был доставлен в медицинское учреждение в крайней степени истощения и тем же вечером скончался.

Во время проверки будут изучены все обстоятельства, приведшие к смерти мужчины. Назначены экспертизы, которые установят наличие либо отсутствие причинно-следственной связи между действиями персонала учреждений и смертью мужчины.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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