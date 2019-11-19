На развитие дальневосточных аэропортов выделят 93 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 04:32 2019-11-19T04:32:27+03:00

Об этом сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по федеративному устройству Андрей Шевченко

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Как сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по федеративному устройству Андрей Шевченко, на реализацию развития дальневосточных аэропортов федерального бюджета планируется выделить 93,04 миллиарда рублей.

В Совете Федерации прошло совещание, проблемам социально-экономического развития регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. В документе отмечалась необходимость предусмотреть при доработке программы «Развитие транспортной системы» финансирование мероприятий по восстановлению и развитию сети аэропортов в ДФО.

С 2019 по 2024 годы планируется реконструкция 40 аэропортов на Дальнем Востоке.

ИСТОЧНИК KP.RU