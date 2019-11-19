На развитие дальневосточных аэропортов выделят 93 миллиарда рублей
Как сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по федеративному устройству Андрей Шевченко, на реализацию развития дальневосточных аэропортов федерального бюджета планируется выделить 93,04 миллиарда рублей.
В Совете Федерации прошло совещание, проблемам социально-экономического развития регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. В документе отмечалась необходимость предусмотреть при доработке программы «Развитие транспортной системы» финансирование мероприятий по восстановлению и развитию сети аэропортов в ДФО.
С 2019 по 2024 годы планируется реконструкция 40 аэропортов на Дальнем Востоке.
ИСТОЧНИК KP.RU