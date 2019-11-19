Еще один мост: строительство моста в Мархе планируют завершить в середине декабря

СЕГОДНЯ 04:16 2019-11-19T04:16:43+03:00

На этой неделе будут приняты 2 объекта из 19

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Первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников провёл заседание оперативного штаба по реализации Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Якутске. На заседании было отмечено, что на этой неделе будут приняты 2 объекта из 19: мост на Шестаковке и работы на улице Бестужева-Марлинского.

Еще один крупный объект - мост в Мархе, планируется завершить в середине декабря. Последняя машина с комплектующими для объекта сейчас находится в пути. По микрорайону «Северный» основные объёмы завершаются, есть работы по «дорожной одежде», осталось завезти порядка 5 тысяч тонн щебня.

ИСТОЧНИК KP.RU