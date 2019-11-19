2019-11-19T03:44:39+03:00
Происшествия

Ребенок еще в больнице: в Якутии возбуждено уголовное дело о халатности

Мальчик катался на велосипеде и нечаянно дотронулся до оголенного провода
Ольга Донская
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По факту получения электротравмы восьмилетним мальчиком возбудили уголовное дело о халатности. Инцидент произошёл 18 октября в селе Павловск Мегино-Кангаласского района.

Мальчик проезжал на велосипеде под проводами линии электропередач, обслуживаемой Майинским РЭС ПАО „Якутскэнерго“, по льду озера, рядом с улицей Набережная. Во время движения мальчик тронул правой рукой обвисший провод, который находился на высоте менее полутора метров от поверхности льда, что является нарушением в электроустановке.

Ребенок получил удар током и был доставлен в больницу в состоянии травматического шока с электротравмой, электроожогом 2-3 степени, 2-3-4-5 пальцев правой кисти и левого бедра. По данным СК, сейчас мальчик находится в больнице в стабильном состоянии. Его оперировали, но для полного выздоровления его ожидает еще ряд операций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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