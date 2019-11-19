2019-11-19T03:35:45+03:00
Общество

Якутия вошла в число регионов, выполнивших план по расселению аварийного жилья

План на 2019 год исполнен в 44 из 84 регионов страны
Ольга Донская
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План 2019 года по расселению людей из аварийного жилья выполнен в 44 из 84 регионов, участвующих в программе. Якутия вошла в число исполнивших план полностью.

На расселение на 2019-2020 годы регионам из федерального бюджета выделено 35,4 млрд рублей для расселения 64 тыс. человек из 1 млн кв. м аварийного жилья. Расселение граждан из аварийного жилья ведется по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», который входит в состав нацпроекта «Жилье и городская среда».

Общий объем финансирования реализации федерального проекта по расселению из всех источников составит 507,2 млрд рублей до конца 2024 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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