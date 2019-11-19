Якутяне отпраздновали новость о строительстве моста через реку Лена

СЕГОДНЯ 03:25 2019-11-19T03:25:58+03:00

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18 ноября стало известно, что президент страны Владимир Путин дал согласие на строительство моста через реку Лена. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

- Недавно я имел возможность лично донести свои мысли и предложения о строительстве Ленского моста нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. За прошедший год проделана большая работа. На сегодня проект организации строительства моста готов. Есть поддержка федеральных министерств, определен вариант прохождения трассы, проведены переговоры с потенциальными инвесторами. Владимир Владимирович отметил, что ситуация дозрела для реализации, и дал поручение председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, который, кстати, всегда нас в этом вопросе поддерживал, внести свои предложения по реализации проекта. От имени всего народа Якутии благодарю президента за принятое решение. Ленскому мосту — быть!, - написал Ил Дархан в своем Инстаграм.

Якутяне отметили долгожданную новость традиционным круговым танцем – осуохай. Более 800 якутян пришли в спортивный комплекс «Триумф» чтобы разделить радость со своими земляками.

ИСТОЧНИК KP.RU