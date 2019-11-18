На холме Батагая зажглись звезды

СЕГОДНЯ 11:43 2019-11-18T11:43:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В рамках республиканского фестиваля «LETO YAKUTIA» в Батагае Верхоянского района на смотровой площадке выстроились пять металлических треугольников, который образовали звёздный портал с видом на поселок. Арт-объект назвали «Если бы звезды были геометрическими фигурами и стояли на холме».

Авторами проекта стали Анна и Елена Васильевы. На открытии инсталляции десять представителей народов в национальных костюмах показали творческие номера, работники администрации выступили с поздравительными речами. Также в рамках фестиваля прошли традиционные мастер-классы для детеи .

ИСТОЧНИК KP.RU