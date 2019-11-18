2019-11-18T11:06:58+03:00
Происшествия

У жительницы Якутска отобрали смартфон в подъезде жилого дома

Грабителем оказался ранее судимый местный житель
Ольга Донская
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Жительницу Якутска ограбили в подъезде дома на улице Кулаковского. Неизвестный мужчина отобрал у нее смартфон стоимостью около 50 тысяч рублей.

Грабителем оказался 30-летний ранее судимый местный житель. Пьяный мужчина, стоя в подъезде, попросил женщину вызвать ему такси, после чего вырвал смартфон у нее из рук и скрылся. Подозреваемый сдал похищенный гаджет в один из ломбардов города за 10 000 рублей. Вырученные деньги потратил на спиртное.

Возбуждено уголовное дело о грабеже, мужчину заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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