У жительницы Якутска отобрали смартфон в подъезде жилого дома
Грабителем оказался ранее судимый местный житель
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Жительницу Якутска ограбили в подъезде дома на улице Кулаковского. Неизвестный мужчина отобрал у нее смартфон стоимостью около 50 тысяч рублей.
Грабителем оказался 30-летний ранее судимый местный житель. Пьяный мужчина, стоя в подъезде, попросил женщину вызвать ему такси, после чего вырвал смартфон у нее из рук и скрылся. Подозреваемый сдал похищенный гаджет в один из ломбардов города за 10 000 рублей. Вырученные деньги потратил на спиртное.
Возбуждено уголовное дело о грабеже, мужчину заключили под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU