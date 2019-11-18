В Момском и Кобяйских районах открыли автозимники
По всей Якутии открывается все больше ледовых дорог
-Фото: ЯСИА
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На республиканских дорогах продолжают открываться участки автозимников. По информации «Дороги Арктики», в Момском районе для машин до 20 тонн открыто движение на участке местность Бурустах – село Сасыр. В Верхоянском районе на участке Батагай – село Черюмче – село Сайды грузоподъемность увеличена до 10 тонн.
ГКУ «Управление автомобильных дорог Якутии» открыло автомобильную дорогу «Лючинская» на участке от 510-й км а/д «Вилюй» – село Мукучи. 19 ноября планируется открытие автозимника «Кобяй» на участке села Асыма – река Тюгюэнэ для машин массой до 5 тонн.
ИСТОЧНИК KP.RU