Втерся в доверие и обманул: водитель в Якутии отобрал у женщины большегруз стоимостью 2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 09:13 2019-11-18T09:13:18+03:00

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В отдел полиции №3 «Якутское» поступило заявление от жительницы города, которая сообщила, что из-за своей доверчивости лишилась большегрузного автомобиля стоимостью около 2 миллионов рублей. Машину отобрал водитель, с которым женщина работала несколько лет.

За время совместной работы между ними сложились хорошие деловые отношения - мужчина представлял ее интересы в различных инстанциях, обслуживал поступающие заказы на услуги спецтехники. В какой-то момент, женщина, чтобы упростить различные обязательные процедуры, оформила на водителя доверенность. С этого момента хорошим деловым отношениям между партнёрами наступил конец. Работник, воспользовавшись ситуацией переоформил автомашину на свое имя и перестал нуждаться в своем работодателе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 160 Уголовного кодекса РФ «Присвоение в особо крупном размере». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении

ИСТОЧНИК KP.RU