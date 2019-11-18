Учение – свет: Якутия признана одним из самых читающих регионов страны

СЕГОДНЯ 09:01 2019-11-18T09:16:25+03:00

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На Координационном совете, который прошел в рамках VIII Санкт-Петербургского культурного форума отметили, что Якутия самый читающий регион в стране. По итогам всероссийского конкурса республика вошла в тройку призеров.

В этом году в конкурсе «Самый читающий регион России» впервые приняли участие все 85 регионов страны. По контролю исполнения нацпроекта «Культура» Якутия была названа в числе лучших по посещаемости учреждений культуры, а также по освоению средств нацпроекта.

В 2020 году на создание модельной муниципальной библиотеки по 5 млн рублей из федерального бюджета будет выделено библиотеке «Созвездие» Якутской ЦБС и детской библиотеке поселка Тикси Булунского района.

ИСТОЧНИК KP.RU