До конца ноября в Якутии откроют четыре новых фельдшерско-акушерских пункта
Строительство фельдшерских акушерских пунктов (ФАП) является одним из главных блоков в организации оказания первичной медико-санитарной помощи Национального проекта «Здравоохранение». По словам министра здравоохранения Якутии Елены Борисовой реализовывать проект начали в прошлом году.
Уже введены два ФАПа – в селе Русское-Устье Аллаиховского района и в селе Сулгаччы Амгинского района. В конце ноября текущего года ожидается введение фельдшерско-акушерских пунктов в сёлах Сосновка Вилюйского района, в посёлке Якокит Алданского района, а также в Ленском и Усть-Алданском районах.
Примечательно, что три из открывающихся ФАПов строятся в тех местах, где раньше никогда не оказывалась медицинская помощь. Благодаря этим новым объектам 4 700 жителей сёл получат помощь в шаговой доступности.
В 2019 году на создание и замену четырёх ФАП из федерального бюджета в рамках Национального проекта «Здравоохранение» выделено 22 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU