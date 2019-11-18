2019-11-18T08:52:51+03:00
Здоровье

До конца ноября в Якутии откроют четыре новых фельдшерско-акушерских пункта

Три объекта распахнут свои двери там, где раньше никогда не оказывали медпомощь
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Строительство фельдшерских акушерских пунктов (ФАП) является одним из главных блоков в организации оказания первичной медико-санитарной помощи Национального проекта «Здравоохранение». По словам министра здравоохранения Якутии Елены Борисовой реализовывать проект начали в прошлом году.

Уже введены два ФАПа – в селе Русское-Устье Аллаиховского района и в селе Сулгаччы Амгинского района. В конце ноября текущего года ожидается введение фельдшерско-акушерских пунктов в сёлах Сосновка Вилюйского района, в посёлке Якокит Алданского района, а также в Ленском и Усть-Алданском районах.

Примечательно, что три из открывающихся ФАПов строятся в тех местах, где раньше никогда не оказывалась медицинская помощь. Благодаря этим новым объектам 4 700 жителей сёл получат помощь в шаговой доступности.

В 2019 году на создание и замену четырёх ФАП из федерального бюджета в рамках Национального проекта «Здравоохранение» выделено 22 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На холме Батагая зажглись звезды
У жительницы Якутска отобрали смартфон в подъезде жилого дома
Погода в Якутске на 19 ноября
В Момском и Кобяйских районах открыли автозимники
Втерся в доверие и обманул: водитель в Якутии отобрал у женщины большегруз стоимостью 2 миллиона рублей
Учение – свет: Якутия признана одним из самых читающих регионов страны
Студенты Якутского колледжа дизайна украсили стены подъездов жилого дома
Ансамбль из Якутии покорил Международный фестиваль «Интерфолк в России»
Инспекторы проверили состояние льда на реке Лена
В Якутске легковушка столкнулась с грузовиком
Не верьте: в социальных сетях Якутии распространяют информацию об изменениях в законе о рыболовстве
Юные шашисты из Якутии посоревновались со взрослыми в Японии
«Нет» поборам: в Якутии прокуратура проверила факт сбора денег у родителей для детского лагеря
В якутском благотворительном фонде «Харысхал» прошел День открытых дверей
В Покровске завершают строительство нового детского сада на 240 мест
«День молодого журналиста»: В Якутске студенты СВФУ встретились с выпускниками
На ледовых переправах Якутии установят видеокамеры
Все выплаты пострадавшим от прошлогоднего паводка в Якутии будут произведены до конца года
В пельменях от якутского предпринимателя нашли возбудителей сальмоннелеза
В Якутии родился 10-тысячный ребенок за год
Найденного в Якутии фламинго назвали Марха
В двух районах Якутии ближайшей ночью ожидается усиление ветра до 17 м/с
В одном из районов Якутии у горе-родителей отобрали четверых детей
Жители Мирнинского района задолжали энергетикам более 60 млн рублей
В пригороде Якутске пьяный мужчина прострелил родственнице обе ноги