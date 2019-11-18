До конца ноября в Якутии откроют четыре новых фельдшерско-акушерских пункта

СЕГОДНЯ 08:52 2019-11-18T08:52:51+03:00

Три объекта распахнут свои двери там, где раньше никогда не оказывали медпомощь

Изменить размер текста: A A

Строительство фельдшерских акушерских пунктов (ФАП) является одним из главных блоков в организации оказания первичной медико-санитарной помощи Национального проекта «Здравоохранение». По словам министра здравоохранения Якутии Елены Борисовой реализовывать проект начали в прошлом году.

Уже введены два ФАПа – в селе Русское-Устье Аллаиховского района и в селе Сулгаччы Амгинского района. В конце ноября текущего года ожидается введение фельдшерско-акушерских пунктов в сёлах Сосновка Вилюйского района, в посёлке Якокит Алданского района, а также в Ленском и Усть-Алданском районах.

Примечательно, что три из открывающихся ФАПов строятся в тех местах, где раньше никогда не оказывалась медицинская помощь. Благодаря этим новым объектам 4 700 жителей сёл получат помощь в шаговой доступности.

В 2019 году на создание и замену четырёх ФАП из федерального бюджета в рамках Национального проекта «Здравоохранение» выделено 22 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU